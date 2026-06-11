Погрожував знищити, але щось пішло не так: Трамп в останній момент скасував атаку на Іран

Білий дім передумав бити по Ірану за кілька годин до атаки / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано заявив, що скасував заплановані на ніч повітряні атаки та бомбардування території Ірану.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Грунтуючись на тому факті, що переговори з Ісламською Республікою Іран були доведені до найвищого рівня іранського керівництва і схвалені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані цього вечора удари та бомбардування щодо Ірану», — пояснив Трамп.

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Президент США виправдовується: майбутня угода з Тегераном уже погоджена не лише концептуально, а й у найдрібніших деталях. Ба більше, її підтримали всі ключові гравці в регіоні. Йдеться про Сполучені Штати, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші.

«Морська блокада залишатиметься в повній силі доти, доки ця угода не буде завершена — час і місце підписання буде оголошено найближчим часом», — написав він.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп погрожував, що у відповідь на збиття американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки «США завдадуть по Ірану «дуже потужних ударів».

Цієї ночі стало відомо, що США почали завдавати нових ударів по Ірану.

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У відповідь Іран заявив, що перемир’я втратило сенс.

Сьогодні Дональд Трамп заявив, що американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару» в ніч проти 12 червня, а в перспективі Сполучені Штати можуть встановити контроль над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури

Також він погрожував, що Тегеран «заплатить ціну» за відсутність прогресу в дипломатичному процесі.

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