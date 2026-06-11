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Погрожував знищити, але щось пішло не так: Трамп в останній момент скасував атаку на Іран
Трамп знову дав задню і передумав бити по Ірану за кілька годин до обіцяної атаки.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано заявив, що скасував заплановані на ніч повітряні атаки та бомбардування території Ірану.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Грунтуючись на тому факті, що переговори з Ісламською Республікою Іран були доведені до найвищого рівня іранського керівництва і схвалені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані цього вечора удари та бомбардування щодо Ірану», — пояснив Трамп.
Президент США виправдовується: майбутня угода з Тегераном уже погоджена не лише концептуально, а й у найдрібніших деталях. Ба більше, її підтримали всі ключові гравці в регіоні. Йдеться про Сполучені Штати, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші.
«Морська блокада залишатиметься в повній силі доти, доки ця угода не буде завершена — час і місце підписання буде оголошено найближчим часом», — написав він.
Нагадаємо, вчора Дональд Трамп погрожував, що у відповідь на збиття американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки «США завдадуть по Ірану «дуже потужних ударів».
Цієї ночі стало відомо, що США почали завдавати нових ударів по Ірану.
У відповідь Іран заявив, що перемир’я втратило сенс.
Сьогодні Дональд Трамп заявив, що американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару» в ніч проти 12 червня, а в перспективі Сполучені Штати можуть встановити контроль над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури
Також він погрожував, що Тегеран «заплатить ціну» за відсутність прогресу в дипломатичному процесі.