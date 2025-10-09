Вихід Росії з угоди щодо ядерного плутонію: які справжні мотиви Кремля

Президент Росії Володимир Путін на тлі Кремля / © Associated Press

Реклама

Дії Кремля щодо виходу з Угоди про утилізацію плутонію (PMDA) мають на меті негайно заблокувати можливий продаж США крилатих ракет Tomahawk Україні та є частиною ширшої кампанії рефлексивного контролю, яку Росія активно веде проти Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 жовтня Москва продовжила інформаційний тиск на Вашингтон, намагаючись вплинути на рішення щодо передавання Tomahawk Києву. Представники Кремля знову стверджували, що американські військові нібито будуть змушені «безпосередньо брати участь у ракетних ударах Tomahawk», і наголошували, що ці постачання«не вплинуть на рішучість Росії досягти своїх військових цілей» та «не змінять ситуацію на фронті».

Реклама

На можливі постачання Кремль відреагував погрозами на адресу Сполучених Штатів. Держагентство ТАСС поширило заяву Олександра Степанова з Інституту права та національної безпеки Російської академії народного господарства і державної служби при президентові РФ, який назвав ратифікацію Держдумою угоди про військову співпрацю з Кубою «симетричною відповіддю» на потенційні постачання Tomahawk.

За словами Степанова, постачання російських балістичних ракет «Іскандер» і «Орешник» на Кубу буде «виправданою відповіддю».

«Інститут вивчення війни (ISW) наголошує, що Кремль продовжує використовувати багаторівневі інформаційні операції, щоб стримати США від продажу ракет Tomahawk Україні«, — йдеться у звіті.

Ймовірно, вихід Росії з угоди PMDA покликаний підсилити наратив Кремля про нібито загострення російсько-американських відносин і відволікти увагу Вашингтона від України, спрямовуючи її на двосторонні контакти та переговори щодо контролю над озброєннями.

Реклама

Нагадаємо, Держдума РФ схвалила вихід з Угоди про управління та утилізацію плутонію (PMDA), підписаної зі США 2000 року. Угода зобов’язувала обидві країни утилізувати щонайменше 34 т плутонію військового класу — кількості, достатньої для 17 тис. ядерних боєголовок. Москва пояснила своє рішення тим, що «Сполучені Штати вжили низку нових антиросійських заходів, які фундаментально змінюють стратегічний баланс». Росія вже призупиняла виконання PMDA 2016 року.

До слова, раніше в ISW висловили оцінку, що Росія намагається схилити США до нормалізації відносин за допомогою ядерних погроз і економічних стимулів, але свідомо затягує війну в Україні.