Погрози Трампа щодо Гренландії мали приховану мету: у США пояснили скандальні заяви президента

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп ніколи серйозно не розглядав можливість військового вторгнення до Гренландії, а його гучні заяви щодо острова були неправильно витлумачені.

Про це заявив посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер, якого цитує видання Politico.

Виступаючи на Брюссельському форумі економічної безпеки, дипломат наголосив, що слова американського президента про Гренландію не слід було сприймати як реальну загрозу для територіальної цілісності Данії.

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«Це було витлумачено так, ніби ми якимось чином загрожуємо територіальній цілісності Гренландії. Але президент ніколи не казав, що ми збираємося вторгнутися», — заявив Паздер.

За його словами, резонансні висловлювання Трампа були покликані привернути увагу до стратегічного значення арктичного острова для безпеки США та НАТО.

«Заяви президента були корисними для того, щоб привернути увагу до стратегічної важливості Гренландії, але їх не слід було сприймати буквально», — пояснив американський посол.

Під час свого другого президентського терміну Трамп неодноразово порушував тему можливого приєднання Гренландії до США та допускав застосування різних механізмів для досягнення цієї мети, що викликало занепокоєння серед європейських союзників Вашингтона.

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Заява Паздера пролунала наступного дня після того, як державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи в Конгресі, назвав Гренландію частиною Данії «поки що».

Як зазначає Politico, у січні Трамп зрештою відкинув сценарій військового вторгнення на острів. Натомість Вашингтон і Копенгаген розпочали переговори щодо розширення американської військової присутності в Арктиці та посилення співпраці у сфері безпеки навколо Гренландії.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що Вашингтон домагається значно ширшої військової та економічної ролі у Гренландії після заяв Дональда Трампа про можливе встановлення контролю над островом.

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