Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. Нинішні події можуть призвести до відродження Альянсу.

Про це пише видання Politico.

Зокрема, постійна представниця України при НАТО Олена Гетманчук відреагувала на такі заяви.

«Замість того, щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про його переосмислення. Як не парадоксально, ситуація, що складається, може відкрити більше можливостей для інтеграції України до Альянс. Це допоможе йому стати набагато ефективнішим, боєздатним, інноваційним і готовим протистояти російській загрозі», — вважає вона.

Гетманчук заявила, що сьогодні Київ перебуває у вигідному становищі, щоб бути партнером, який може запропонувати НАТО щось в обмін на допомогу:

«Навіть не будучи членом НАТО, ми — єдина країна, яка на практиці вже реалізує Стратегічну концепцію Альянсу».

Нагадаємо, Дональд Трамп у інтервʼю The Telegraph назвав НАТО «паперовим тигром» і заявив, що вихід США з Альянсу — це «навіть більше, ніж перегляд». Через кілька годин він підтвердив Reuters: «Абсолютно, без сумнівів. А хіба ви б не зробили так само на моєму місці?»

Увечері президент виступив зі зверненням до нації, де пообіцяв «перетворити Іран на камʼяний вік за два-три тижні», але жодного слова про НАТО не сказав.