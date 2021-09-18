Покарали за вбивство 20-річної давнини: у США довічно засудили 78-річного магната

Американського мільярдера та магната в сфері нерухомості Роберта Дарста визнали винним у вбивстві.

У США суд виніс вирок у справі 78-річного мільйонера Роберта Дарста. Його визнали винним у вбивстві 21-річної давності.

Про це повідомляє Assosiated Press.

Американського мільярдера та магната в сфері нерухомості Роберта Дарста визнали винним у вбивстві першого ступеня,скоєного у 2000 році. Загиблою виявилася близька знайома Дарста Сюзан Берман.

Присяжні суду Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) три дні проводили обговорення для ухвалення рішення у цій справі.

Сам засуджений на суді присутнім не був через те, що перебуває на самоїзоляції через коронавірус.

Зазначається, що під час допиту Дарст плутався в свідченнях. Наприкінці він сказав, що важко повірити в те, що він не вбивав жінку після того, як він відправив записку, де вказувалося місцезнаходження тіла вбитої жінки.

Зараз 78-річному магнату загрожує довічне ув’язнення.

У 2015 році під час зйомок документального серіалу під назвою "Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста" він ненароком зізнався в скоєнні кількох вбивств.

"Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх", — сказав магнат, коли відійшов у ванну кімнату, забувши перед цим зняти з себе мікрофон.

У березні того ж року Дарст був заарештований. Бізнесмен також підозрюється в причетності до загадкового зникнення своєї першої дружини Кетлін Дарст в 1982 році.

Тривалий час магнат розповідав, що не знає, хто вбив Сюзан Берман, а також не знає, куди поділася його перша дружина.

Нагадаємо, що у Чернігівській області правоохоронці розкрили вбивство, яке сталося ще 3 роки тому. Тоді у власному ліжку знайшли вбитим чоловіка, а зловмисника, який його вчинив, увесь цей час розшукували.

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