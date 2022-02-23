Показовий виступ: у Росії парашутист зачепився за ліхтар і врізався у стіну (відео)

Чоловік отримав травму ноги, його госпіталізовано.

Під час показових виступів на честь 23 лютого у Тюмені парашутист зачепився за ліхтар і врізався у стіну.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Підйом.

Як зазначається, парашутисти стрибали з гвинтокрила і мали приземлитися на спеціально підготовлені місця. Проте одного з учасників знесло із запланованої траєкторії сильним поривом вітру.

Чоловік зачепився парашутом за ліхтар і врізався у стіну. Повідомляється, що він отримав травму ноги. Потерпілому надали першу допомогу та одразу госпіталізували.

Нагадаємо, російський телеканал "Росія 24" склав карту нібито "подарованих Україні" територій за мотивами звернення президента Росії Володимира Путіна. Так звані "подарунки" Україні нібито дісталися від Леніна, Сталіна, Хрущова та "рускіх царєй".

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