Похорон патріарха відвідав представник Путіна: фото

Похорон католикоса-патріарха всієї Грузії Ілії Другого / © Associated Press

Реклама

У неділю, 22 березня, у Тбілісі відбувся похорон католикоса-патріарха всієї Грузії Ілії Другого. На траурну церемонію до столиці Грузії прибув представник президента Росії Володимира Путіна, колишній міністр культури РФ Михайло Швидкой.

Про візит російського чиновника до Грузії повідомили на сайті Кремля.

«На похороні католікоса-патріарха всієї Грузії Іллі II був присутній спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У Кремлі уточнили, що російський чиновник передав «глибокі співчуття» Путіна духовенству та народу Грузії.

Як повідомляє «Ехо Кавказу», відеокадри із церемонії прощання з грузинським патріархом зафіксували, як Швидкой спілкується з представниками грузинського духовенства під час богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці (Самеба).

Представник Путіна Михайло Швидкой (у другому ряду) поруч із засновником партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішвілі (у центрі), його дружиною Катериною Хведелідзе (ліворуч) та прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе / © Associated Press

Напередодні, 21 березня, до Тбілісі прибула також делегація російського духовенства, яку очолив патріарший екзарх Білорусі митрополит Веніамін (Тупеко).

Смерть патріарха Ілії — що відомо

Католікос-патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, митрополит Піцундський, Сухумський і Абхазький Ілія Другий помер 17 березня у віці 93 років.

Реклама

Він очолював Грузинську православну церкву від 1977 року — майже півстоліття.

Нагадаємо, у неділю, 22 березня, Україна провела в останню земну дорогу почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Він відійшов у вічність на 98-му році життя, залишивши по собі незалежну помісну церкву та мільйони вірян, для яких став символом залізної волі.