Поки батько вбиває українців, мати п'є: у Бурятії вилучили дітей із родини мобілізованого

Поки батько родини поїхав убивати українців, мати зловживає алкоголем і зовсім не стежить за дітьми.
У російській Бурятії працівники органів опіки та піклування вилучили дітей із сім'ї мобілізованого окупанта.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Під час перевірки з'ясувалося, що горе-мати зловживає спиртними напоями. Вона кидає дітей на стареньку бабусю. Батька дітей мобілізували та відправили на війну проти України.
У результаті у жінки, яка п'є, забрали дітей. Наразі малюки перебувають у місцевому реабілітаційному центрі, на матір склали адміністративний протокол.
Нагадаємо, що в російській Тиві місцева влада віддячила сім'ю ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів.
Раніше повідомлялося, що в російському Якутську під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.
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