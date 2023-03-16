Поки батько вбиває українців, мати п'є: у Бурятії вилучили дітей із родини мобілізованого

Поки батько родини поїхав убивати українців, мати зловживає алкоголем і зовсім не стежить за дітьми.

У російській Бурятії працівники органів опіки та піклування вилучили дітей із сім'ї мобілізованого окупанта.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Під час перевірки з'ясувалося, що горе-мати зловживає спиртними напоями. Вона кидає дітей на стареньку бабусю. Батька дітей мобілізували та відправили на війну проти України.

У результаті у жінки, яка п'є, забрали дітей. Наразі малюки перебувають у місцевому реабілітаційному центрі, на матір склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, що в російській Тиві місцева влада віддячила сім'ю ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів.

Раніше повідомлялося, що в російському Якутську під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.

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