Поки дружина кликала на допомогу, тіло зникло: величезний алігатор загриз літнього чоловіка після потужного урагану в США (фото)

Поки дружина кликала на допомогу, тіло зникло: величезний алігатор загриз літнього чоловіка після потужного урагану в США (фото)

Чоловіка атакував алігатор біля будинку.

У США величезний алігатор, вагою 228 кілограмів , як вважають, загриз літнього чоловіка після руйнівного урагану "Іда". Плазуна вбили мисливці, а в його череві виявили людські рештки.

Про це повідомляє Metro з посиланням на офіс американського шерифа.

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Відомо, що понад два тижні шукали 71-річного Тимоті Саттерлі, якого востаннє бачили 30 серпня у Слайделі, приблизно за 35 миль на північний схід від Нового Орлеана. Дружина пана Саттерлі великий алігатор напав на її чоловіка після того, як він вийшов за межі їхнього будинку до сараю , оточеного паводковими водами.

За словами капітана Ленса Віттера, алігатор відірвав руку чоловіка, а коли 68-річна місіс Саттерлі намагалася врятувати чоловіка, хижак зник у воді. Попри те, що потерпілий пенсіонер сильно стікав кров'ю, він сказав дружині сісти до їхнього човна і покликати допомогу.

Представник офісу шерифа округу Сент-Таммані, додав, що місіс Саттерлі було б важко затягнути свого чоловіка до човна без сторонньої допомоги, тому його довелося залишити на сходах.

Орієнтовно за 1,5 км американка знайшла допомогу, але, коли повернулася, виявила, що її чоловіка більше немає на сходах. Алігатора спіймали днями, він попався у пастку, встановлену в паводкових водах двома ліцензованими мисливцями.

"Після обстеження алігатора з'ясувалося, що в його шлунку є щось, схоже на людські рештки. Це були верхні частини людського тіла. Слідчі будуть працювати з Коронерський офісом приходу Сент-Таммані, щоб упевнитися, що ці останки належать Тімоті Саттерлі", - сказано в заяві шерифа.

За словами представника шерифа капітана Віттера, будинок Саттерлі розташований недалеко від болота, де туристам показують алігаторів і інших диких тварин. Він зазначив, що алігатори зазвичай не нападають на людей, якщо тільки їжа, яку вони ховали не була переміщена, як це може статися під час сильних штормів.

Цікаво те, що напад алігатора стався на наступний день після того, як один з найпотужніших ураганів "Іда" накрив узбережжя Мексиканської затоки США і Луїзіану, викликавши руйнівні повені в деяких районах за межами нової системи дамби і шлюзів, що захищають Новий Орлеан.

Відомо, що пан Саттерлі працював волонтером в місцевій школі і готував їжу для жертв шторму.

"Тепер, коли ми знайшли алігатора, принаймні, дружина може отримати свідоцтво про смерть", - сказав Віттер.

Нагадаємо, відвідувачі приватного зоопарку в місті Вест-Веллі-Сіті штату Юта врятували доглядачку, яку затягнув у воду алігатор на очах у дітей.

А в австралійському штаті Квінсленд застрелили двометрового крокодила після того, як він покалічив двох військовослужбовців.

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