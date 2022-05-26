Поки Лукашенко інспектував Міноборони: у Білорусі з частини втік військовий та побіг у бік Литви

Поки Лукашенко інспектував Міноборони: у Білорусі з частини втік військовий та побіг у бік Литви

У Білорусі 26 травня самопроголошений диктатор навідався з інспекцією до Міністерства оборони.

У цей самий час один із білоруських військових втік з частини та побіг у бік кордону з Литвою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Як зазначається, 26 травня білоруський військовослужбовець втік з однієї із військових частин. Він побіг у бік кордону з Литвою.

Білоруського військового розшукують прикордонники. Також повідомляється, що про інцидент у Білорусі попередили литовських прикордонників.

Подробиці втечі військового Міноборони Білорусі не повідомляє.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що армія Білорусі повинна вчитись на уроках війни Росії проти України. Він доручив міністру оборони Білорусі "спостерігати за війною та роботи висновки".

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