"Поки не буде досягнуто мети": Міноборони Ізраїлю зробило важливу заяву щодо війни в Газі

Мета ЦАХАЛу — знищення ХАМАСу і повернення всіх "без винятку" заручників.

Очільник Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що операція проти терористів ХАМАСу триватиме доти, доки "не будуть повністю досягнуті всі цілі".

Про це Ґалант заявив під час пресконференції з головою Пентагону Ллойдом Остіном, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо продовжувати, поки не досягнемо повною мірою своїх цілей. (...) Ми ведемо боротьбу з жорстоким ворогом, який ховається за спинами цивільних осіб", — сказав Ґалант.

За його словами, Ізраїль захищає цінності свої громадян і діє відповідно до міжнародного права.

Він нагадав, що цілі операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) — знищення ХАМАСу і повернення всіх "без винятку" заручників.

Водночас, за словами Ґаланта, Ізраїль працює з міжнародними партнерами над тим, щоб "полегшити процес доправлення гумдопомоги" до Гази.

Реакція Пентагону

Очільник Міноборони США запевнив Ізраїль у "непохитній підтримці", але зазначив, що захист палестинських мирних громадян є "як моральним обов'язком, так і стратегічною необхідністю".

Тим часом ЦАХАЛ хоче відтіснити Хезболлу до річки Літані, що приблизно за 20 км від кордону.

Також стало відомо, що Ізраїль і бойовики ХАМАСу готові домовлятися про нове перемирʼя для звільнення заручників, яких утримують терористи.

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