"Поки не достатньо тиску на РФ": Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно посилювати

"Поки не достатньо тиску на РФ": Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно посилювати

Від початку повномасштабного вторгнення провідні країни світу запровадили проти Росії чимало санкцій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тиск на РФ потрібно посилювати, а також запроваджувати нові санкції. Інакше війну в Україні не зупинити.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Санкції проти Росії потрібно посилювати. Було би правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість у суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на РФ для припинення цієї війни", - зазначив Зеленський.

Неадекватні ідеї РФ і тяжкі бої у Сєвєронецьку – звернення Зеленського за 8 червня

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що 8 червня закликав учасників інвестиційної конференції, серед яких були представники найбільших світових фондів, інвестувати в Україну.

Читайте також: