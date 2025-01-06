Поки Придністров’я замерзає шостий день поспіль, Росія погрожує Молдові (відео)

Поки люди мерзнуть, у РФ стурбовані закликами у Молдові до силового вирішення проблеми Придністров'я, і погрожують не залишити такі дії без відповіді.

Окупований Росією молдовський регіон Придністров’я вже шостий день перебуває без постачання російського газу. Адже так звана влада невизнаної "ПМР" відмовилась від пропозиції Кишинева про закупівлю газу для регіону коштом Молдови. Тим часом Росія вдалася до погрооз на адресу Молдови.

Про це йдеться у заяві посольства Росії в Молдові, опублікованому в Мережі.

Придністров’я замерзає вже шостий день поспіль. Енергосистема перебуває на межі колапсу через дефіцит електроенергії, який перевищує 30%. Розпочалися відключення водопостачання, у Тирасполі розгорнуто польові кухні. Місцеві жителі зняли це на відео. Люди змушені пристосовуватись до складних умов.

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Водночас посольство Росії взялося погрожувати Молдові. У відомстві завили про стурбованість закликами у Молдові до силового вирішення проблеми Придністров'я. У диппредставництві наголосили, що такі дії не залишаться без відповіді.

Так, росіяни стверджують, що молдовські та українські ЗМІ начебто намагаються перекласти відповідальність за енергетичну кризу у Придністров’ї на Москву.

"Пропагандистські атаки спрямовані на те, щоб підірвати довіру придністровців до Росії. Більше того, деякі "гарячі голови", з мовчазної згоди молдовських чиновників, пропонують вирішити придністровський файл силовим шляхом. Ми неодноразово попереджали, що такі дії не залишаться без відповіді", – йдеться у заяві посольства РФ.

Ба більше, там назвали кризову ситуацію, що склалася у Придністров’ї, "штучною" і звинуватили у її створенні колективний Захід та Україну.

"Нехай ніхто не сумнівається: захист російських громадян і співвітчизників є абсолютним пріоритетом нашої зовнішньої політики", – додали у дипвідомстві.

Придністров’я замерзає: розгорнуті польові кухні

Нагадаємо, 1 січня припинився транзиту російського газу через територію України. Через відсутність газу у Придністров’ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій. Молдовська влада заявила, Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом, однак там відмовилися від цього.

До слова, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявляв, що настав час повернути Молдові законний контроль над Придністров’ям.

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