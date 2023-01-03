Поки Путін хоче заморозити українців ракетними атаками, жителі Якутська сидять без тепла в -50 градусів

У російському місті Якутськ понад тисячу сімей залишилися без тепла через аварію, що сталася на електропідстанції ще 1 січня. Тим часом у ніч проти 3 січня і вдень у місті очікується до мінус 47-49 градусів.

Про це пише інтернет-видання The Insider, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, із посиланням на місцеве ЗМІ "Сибір. Реалії".

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За інформацією видання, як розповідають місцеві жителі, у їхніх будинках лопнули батареї, замерзли каналізаційні труби та септик. Влада відмовилася відшкодовувати вартість зіпсованої техніки та майна.

Наразі городяни шукають будівельні фени, генератори, теплові гармати, але через свята більшість магазинів закриті. Втім, за словами місцевих, генератор не рятує від холоду.

Жителька одного із району поскаржилася, що мікрорайон буквально замерз за лічені години, оскільки на вулиці було мінус 45 градусів .

" Адже не просто опалення не стало, а полопалися труби каналізації, радіатори та септики, котли! Це майже тисяча приватних житлових будинків, тисячі сімей. Дуже тяжка ситуація. Жінки із місячними дітьми плачуть. У мене особисто двоє маленьких дітей, 3 та 6 років. Ми підключили генератор, але вдома все одно холодно. Біля десятків будинків луснули труби. А із головою добу не могли зв'язатися. Я зараз не можу спокійно читати звіт мерії про "швидке реагуванн", ми годинами дзвонили, просили допомоги, марно було", - говорить в розпачі росіянка.

У прес-службі мерії звітують, що при усуненні наслідків аварії задіяні всі міські служби, адміністрація мікрорайону Марха. Раніше стверджували, що усунуть поломку до 16:00 2 січня, проте до 22:00 за місцевим часом проблему так і не вирішили.

Нагадаємо, 1 січня у Києві зафіксовано температурний рекорд. Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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