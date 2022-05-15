Поки тисячі "асвабадітєлєй" гниють на українській землі, в Росії провели конкурс з прикрашання могил (фото)

Поки тисячі "асвабадітєлєй" гниють на українській землі, в Росії провели конкурс з прикрашання могил (фото)

Конкурс з прикрашання могил відбувся у російському Новосибірську – переможцю дісталося 20 тисяч рублів.

У Новосибірську 14 травня відбувся перший у Росії конкурс оформлення місць поховання.

Про це пише видання "Новосибирск онлайн".

Три команди із Севастополя, Омська та Новосибірська мали за одну годину прикрасити місце поховання за допомогою плиток, живих та штучних квітів та багато іншого. Журі конкурсу оцінювало як технологію, так і дизайн. У конкурсі виграла команда з Омська, і їм подарували 20 тисяч рублів.

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"Враження чудові. Такі конкурси – це правильно", - розповіла одна з учасниць.

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Нагадаємо, минулого року змагання зі швидкісного копання могил відбулися у Бурятії. Так мерія вирішила показати, наскільки важка та незамінна робота могильників. Могили мали бути певного розміру, рівними і гладкими. Переможцем став чоловік, який впорався за 50 хвилин.

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Тим часом у Росії почали масово з'явилися могили військових, які померли після 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабну війну в Україні.

Крім того Росія продовжує приховувати втрати у війні проти України. Через велику кількість загиблих їх почали ховати на закритому похороні.

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