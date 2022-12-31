Поки в Україні масована атака РФ, Путін в оточенні військових привітав росіян із Новим роком

Поки російські військові масовано обстрілюють Україну, президент-терорист РФ Володимир Путін привітав громадян Російської Федерації із Новим роком.

Про це повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ.

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Цьогорічне відеопривітання господаря Кремля записав не на тлі Кремля, як завжди, а в оточенні військових. У ньому Путін висловив вдячність окупантам, які вбивають українці. Також кривавий терорист розмріявся, що "Росія подолає всі труднощі, збереже країну великою та незалежною"

Які маразматичні заяви сказав Путін, вітаючи росіян із новорічними святами:

Минулий рік був роком поворотних подій, що закладають основу майбутнього та незалежності Росії.

Правда на боці Росії, яка захищає своїх людей на своїх історичних теренах.

Західні еліти роками запевняли у своїх мирних намірах, у тому числі в Донбасі, насправді ж підтримували неонацистів.

Дякую учасникам спецоперації за силу духу та відвагу: мільйони людей душею та серцем з вами.

Впевнений, що Росія подолає всі труднощі, збереже країну великою та незалежною.

Ракетна атака Росії на Новий рік

Нагадаємо, 31 грудня Росія атакувала українські міста. в Україні оголосили масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги. Низка вибухів пролунала у Києві. Окупанти вдарили по житловим будинках.

Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення елетроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

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