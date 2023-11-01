Покинуте 100 років: який вигляд має моторошне місто-привид у курортній зоні Туреччини (фото, відео)

Окрім відпочинку на пляжі або огляду визначних пам'яток у містах, деякі туристи також люблять досліджувати моторошні місця.

Одне з місць, де вони можуть це зробити, - це Туреччина, де невелике містечко залишається занедбаним вже 100 років, пише The Sun.

Руїни будинків, церков та інших будівель можна знайти в Каякої, районі Фетхіє в провінції Мугла, де колись жили сотні людей, перш ніж місто було евакуйовано.

Жахливі вулиці залишилися позаду, і люди можуть блукати від будівлі до будівлі та поглянути на життя тих, хто раніше там жив.

Каякой, Туреччина / Фото: Anadolu Agency

Останні мешканці були переважно грецькими православними, але змушені були залишити свої будинки після греко-турецької війни 1919–1922 років.

Це сталося завдяки підписанню Лозанського договору 1923 року, який містив протокол про обмін населенням між Грецією та Туреччиною.

Каякой, Туреччина / Фото: Anadolu Agency

Він назавжди заборонив грецьким православним біженцям повертатися до своїх будинків в Туреччині і натомість змусив їх залишити свої домівки та вирушити до Греції.

Аналогічно, він також вимагав, щоб громадяни Греції-мусульмани назавжди залишили Грецію і перебралися до Туреччини.

Каякой, Туреччина / Фото: Anadolu Agency

У той час як більшість турецьких міст, евакуйованих грецькими православними жителями, були успішно перепрофільовані тими, хто повернувся з Греції, Каякой залишився порожнім.

Дехто каже, що це сталося тому, що людей відлякали чутки про привидів, що мешкають там.

Каякой, Туреччина / Фото: Anadolu Agency

У будь-якому випадку, будинки залишилися занедбаними і тепер служать музеями того часу, причому деякі будинки все ще перебувають у хорошому стані.

Одна людина, яка відвідала це місце, показала, як це блукати занедбаним містом.

"Деякі будинки досі більш-менш цілі. Від нього відмовилися через обмін населенням між Туреччиною та Грецією. За словами місцевих жителів, турки не хотіли переселятися до цього міста через передбачувані привиди. Прогулюватися старими вулицями міста здається моторошним, але це безперечно цікаве місце для відвідування", - прокоментував мандрівник.

Місто має загальну оцінку 4,5 з 5 на сайті TripAdvisor, і багато туристів насолоджуються його відвідуванням.

Приголомшливе та спокійне місце для відвідування.

Побачити руїни цього міста-примари було чудово. Мені подобається старий спосіб життя, тому обов'язково відвідайте це село

Можна просто поблукати містечком і насолодитися чудовими краєвидами. Дуже сподобалось

Нагадаємо, жінка придбала церкву 1842 року та перетворила її на дім. Вона показала відео, як усе облаштувала.

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