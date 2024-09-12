Що цікаво, "швидку" до Z-патріарха Кирила спочату не пропустили військові.

Главі РПЦ Z-патріарху Кирилу (Гундяєву) стало зле після виступу у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

На кадрах видно, як Кирило скаржиться на самопочуття одному з підлеглих, після чого охорона і підлеглі попи почали метушитися і виводити свого "боса".

Кирила вивели за сцену, а захід продовжився, як нічого не бувало – на сцені продовжили розповідати про так званих "героїв СВО" і "духовні скрєпи".

Що цікаво, машину "швидкої", яка оперативно прибула на місце, спочатку не пропустили до Кирила, бо на площі марширували російські військові.

Причиною інциденту, за словами місцевих чиновників, стала спека. Після огляду лікаря Кирило нібито поїхав на своєму автомобілі, у супроводі кортежу охорони.

Зауважимо, що незадовго до того Z-патріарх цинічно розповідав, що Росія нібито нікого не окуповує.

"Росія за всієї її могутності – дуже смиренна країна. Ми нікому нічого не нав’язуємо, нікого не окуповуємо, нікого не поневолюємо, ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом", – нахабно говорив Кирил.

У Мережі вже жартують, що це бог покарав Кирила, або диявол покликав з пекла.

Раніше Кирило заявляв, що російські мобілізовані, які загинули в Україні, потраплять до раю, а також оголошував "Всеросійський молебень про перемогу" над Україною.

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