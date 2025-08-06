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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Покоління Z відмовляється від роботи на корпорації: що обирає натомість

Зумери активно змінюють ринок: замість роботи в офісі вони обирають франшизу. Дізнайтеся, чому саме цей шлях вони вважають найкращим.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Працівниця з покоління зумерів

Працівниця з покоління зумерів / © Getty Images

У США спостерігається новий тренд серед молоді: покоління зумерів дедалі частіше відмовляється від традиційних кар’єрних шляхів у великих корпораціях, віддаючи перевагу франчайзинговому бізнесу. Це рішення зумовлене прагненням до незалежності та бажанням контролювати власне майбутнє.

Про це повідомляє видання Entrepreneur.

Від найманої праці до власної франшизи

Згідно з даними платформи з пошуку роботи Upwork, понад 50% зумерів у США більше не розглядають найману працю як основний кар’єрний шлях. В умовах економічної нестабільності та високої інфляції вони шукають гнучкість, швидке фінансове зростання та можливість самореалізації, чого часто бракує у корпоративному середовищі.

Опитування MarketWatch підтверджує, що молодь планує досягти фінансової незалежності до 32 років, але не через найману роботу, а завдяки підприємництву.

Засновник компанії Home Run Franchises Томас Скотт зазначає, що традиційна кар’єра для зумерів здається дивною. Він навів їхню типову логіку.

«Хто, чорт забирай, це вигадав? Чому я маю проводити по 40 годин на тиждень у тісному офісному відсіку, щоб оплачувати свої витрати? У мене з дитинства був доступ до YouTube, і я знаю, що якщо ти хочеш чогось досягти в житті, ти маєш розпочати свій бізнес», — пояснив Скотт.

Франчайзинг привабливий для молодих людей, оскільки дозволяє розпочати власну справу, спираючись на підтримку відомого бренду та перевірену бізнес-модель. Це особливо актуально для тих, хто не хоче витрачати роки на створення бізнесу «з нуля». Франшиза, по суті, є «орендою» торгової марки та використанням готової бізнес-моделі.

Перший бізнес, а не друга кар’єра

Якщо раніше франчайзинг найчастіше обирали досвідчені топменеджери з великим капіталом, то сьогодні ситуація змінилася. Засновник Hundred Acre Деніел Хейс відзначає зростання інтересу з боку молодих і амбітних, але недосвідчених підприємців. Їх мотивує не лише прибуток, а й гнучкість, відчуття мети та причетність до розвитку бренду.

Хоча наразі лише 8% франчайзі у США — це люди, молодші від 35 років, за даними Franchise Business Review, вони вже активно змінюють ринок. Одним із яскравих прикладів є мережа заморожених десертів Frios Gourmet Pops. Від 2018 року компанія збільшила кількість своїх точок з 18 до 110, активно залучаючи молодих партнерів. Власник компанії Кліфф Кеннеді пояснює, що це покоління, яке бачило, як батьки втрачали роботу, і тепер прагне самостійно розпоряджатися своїм майбутнім.

Франшиза Frios Gourmet Pops, яка вимагає інвестицій від 60 тис. дол., приваблює зумерів своєю візуальною концепцією та активністю в соцмережах. Кеннеді відзначає, що молоді партнери швидко адаптуються, створюють контент для TikTok та ефективно взаємодіють з аудиторією. Дані Home Run Franchises підтверджують успіх такої стратегії: франчайзі з поколінь Z і міленіалів, хоча й становлять лише 30% мережі, є одними з найуспішніших за обсягами виторгу.

Молодь приваблює можливість розпочати бізнес з відносно невеликими інвестиціями (50-150 тис. дол.), часто використовуючи кредити за програмами підтримки малого бізнесу. Стратегія нерідко полягає у відкритті кількох точок, їхнього розвитку протягом кількох років, а потім вигідному продажу.

До слова, раніше повідомлялося про те, як сучасний ринок праці змінюється під впливом покоління зумерів. Вони не схильні жертвувати особистим комфортом заради туманних кар’єрних перспектив і не готові триматися за роботу будь-якою ціною.

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