Покоління зумерів легко звільняється з роботи та має більші заробітки - The Economist

Нові покоління набагато краще адаптуються до дорослого життя і легко змінюють роботу.

До покоління зумерів у країнах Заходу належить 250 мільйонів людей, які народились у період між 1997 по 2012 ріками.

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Видання The Economist повідомляє, що половина з цих людей вже працює, при цьому зарплати у них вищі, ніж в інших, вони легко звільняються та знаходять нову роботу.

Журналісти видання зробили несподівані висновки:

На відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні.

Рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року.

На роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає – легко звільняються.

"Минулого року зумери хвалилися "тихим звільненням", при якому вони докладали до роботи рівно стільки зусиль, щоб їх не звільнили. Інші говорили про "мінімалістичний понеділок". Архетип "дівчини-боса", яка прагне позбутися корпоративного контролю владних чоловіків, привертає увагу жінок-міленіалів. Представниці ж покоління Z частіше обговорюють ідею бути "дівчатами-равликами", які сприймають все повільно і вважають за краще піклуватися про себе", - йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з України масово виїхали спеціалісти, кого бракує на ринку праці.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні жінки освоюють "чоловічі професії", яку роботу пропонують їм і на які спеціальності є попит.

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