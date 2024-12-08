Покровський напрямок: росіяни продовжують тиск на Зорю, Пушкіне та Лисівку - військовий оглядач

Є чергове просування окупантів від Новопустинки вздовж залізниці.

На Покровському напрямку ворог продовжує тиск на Зорю, Пушкіне та Лисівку.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Також окупант просунувся південніше Пушкіного просунувся на 800 м на захід, у бік с. Українка.

Є чергове просування окупантів від Новопустинки вздовж залізниці на захід, північ та північний схід.

Особливо важко - у районі Новотроїцького, і в самому селі, куди вже зайшов ворог.

"Це село має дуже важливе значення для стійкості оборони всього нашого правого флангу Покровська. Бої с. Шевченко тривають. На жаль, ворог його поступово протискає", - йдеться у повідомленні.

Також було просування у бік Даченського з півдня.

"У напрямку Променя поки немає тієї активності, що була кілька тижнів тому, але це обумовлене тільки тим, що угрупування ворога більше зараз зайнято нашим правим флангом", - додав аналітику.

Просування ворога від Новопустинки та у районі Шевченко-Новотроїцьке вздовж залізниці є критичним для оборони правого флангу Покровська.

"Окупанти вже кинулися розвивати успіх та дотискати цей фланг. Там все доволі складно, ворог поступово протискає оборону", - резюмує оглядач.

Також читайте На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій - Генштаб

Нагадаємо, високопосадовець НАТО заявив, що останнім часом просування російських військ дуже прискорилося. Втім, уповільнення руху окупантів станеться після Покровська, якщо РФ вдасться захопити це місто.

Читайте також: