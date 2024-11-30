Покусилися на святе: Трамп пригрозив країнам БРІКС наслідками за відмову від долара

Майбутній президент США Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС серйозними економічними наслідками, якщо вони зроблять кроки для створення власної валюти та відмови від долара.

Про це він написав у своїй соціальній мережі TruthSocial у суботу, 30 листопада.

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"Думки про те, що країни БРІКС спробують відмовитися від долара, поки ми стоятимемо осторонь і спостерігатимемо, повинні зникнути. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту, щоб замінити могутній долар США. В іншому випадку вони зіткнуться зі 100% митами і попрощаються з продажами в чудову економіку США. Вони можуть піти та знайти іншого лоха", – заявив Трамп.

Він наголосив, що у БРІКС "немає жодних шансів" знайти альтернативу долара на міжнародному ринку.

"Будь-яка країна, яка спробує це зробити [відмовитися від долара – ред.], повинна помахати Америці рукою", — пригрозив Трамп.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, на жовтневому саміті БРІКС Путін скоріше міг запропонувати країнам-учасницям створення військового союзу, аніж запровадження єдиної валюти. Російська економіка надто слабка, щоби витримати єдину валюту.

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