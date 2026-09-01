Поки був на заробітках “священник мав роман з його дружиною”: обурений чоловік помстився отцю

У Польщі чоловік помстився священнику / © Pixabay

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У Польщі чоловік звинуватив місцевого священника у романі з його дружиною. Поляк наполягає, що поки він був на заробітках, священнослужитель мав стосунки із його дружиною.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Як зазначається, 37-річний Конрад звинуватив священника у романі з його дружиною. Чоловік найняв детектива, який зібрав докази проти священика. Цікаво, що раніше цей же отець одружив пару та охрестив їхніх дітей. Обурений парафіянин повідомив про результати розслідування подружньої зради до курії та Ватикану.

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Після інциденту священника перевели на іншу парафію, проте Конрад не зупинився. Він увірвався до храму під час служби та почав попереджати парафіян про те, що «священник мав роман із його дружиною». Після інциденту Конрада оштрафували на 100 злотих.

Священик рішуче заперечує ці звинувачення та повідомив про порушення порядку в поліцію.

Курія вважає справу складною та стверджує, що священик вже вжив відповідних «коригувальних заходів».

У селі, де стався інцидент, вважають, що чоловік має поговорити зі священником та не вриватись до церкви під час служби.

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