Поки Путін кидає останні сили проти України, Китай "тихо" відбирає у РФ території — аналіз The Hill

Лідер КНР Сі Цзіньпін та кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Американські аналітики опублікували детальний огляд геополітичної ситуації, який розкриває масштаби втрати Росією своєї стратегічної незалежності через війну. Замість омріяного відновлення імперії російський диктатор Володимир Путін перетворив власну державу на васала Китаю, здавши йому економіку та східні регіони.

Про це пише The Hill.

Економічна та технологічна залежність

Росія сьогодні тотально залежить від Китаю у постачанні електроніки, промислового обладнання, автомобілів та технологій подвійного призначення. Після запровадження західних санкцій Пекін став головним рятувальним кругом для російської економіки.

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Найбільш очевидною ця нерівність стала під час енергетичних переговорів щодо будівництва нового газопроводу. Китай відмовився фіналізувати угоду та продовжує вимагати величезних знижок, відкрито користуючись слабкістю Москви.

Навіть у сфері штучного інтелекту країна-агресорка змушена повністю покладатися на китайські мікрочіпи. Під час останнього візиту російського диктатора до КНР місцеві чиновники скаржилися, що китайські автовиробники просто знищують їхній внутрішній ринок.

Повзуча анексія Далекого Сходу

Зростаюча залежність стає особливо помітною на російському Далекому Сході, який з 2010 року втратив майже 300 000 місцевих жителів. Демографічна та економічна слабкість робить цей величезний регіон вкрай вразливим до китайського впливу.

В окремих частинах Сибіру місцеві чиновники та жителі вже відкрито звертаються до Пекіна за вирішенням проблем, з якими не може впоратися Москва. В Іркутську розчаровані росіяни просили Володимира Путіна залучити китайців до будівництва шкіл.

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«Російська Федерація не в змозі цього зробити», — заявили жителі Іркутська.

У Якутії частка Китаю у зовнішньоекономічному співробітництві зросла з 27% у 2021 році до понад 45% у 2024 році. Водночас у місцевих школах почали масово впроваджувати обов’язкове вивчення китайської мови.

За словами аналітиків, Китаю не потрібно офіційно анексувати територію, щоб домінувати на ній. Економічна залежність, фінансові важелі та регіональна інтеграція успішно досягають того, чого колись шукали за допомогою військових завоювань.

Військова підтримка та міжнародна позиція

Поки Росія втрачає території, Пекін продовжує підтримувати її військову машину для виснаження Заходу в Україні. Нещодавно європейські спецслужби отримали докази підготовки сотень російських солдатів безпосередньо на закритих військових базах у КНР.

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Викриті факти прямої допомоги Москві стануть ключовою темою обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу 15 червня. Європейські лідери планують розглянути питання щодо зменшення критичної залежності власної оборонної промисловості від китайських постачальників.

Водночас на міжнародній арені Пекін намагається демонструвати миролюбність і закликає якнайшвидше відновити переговори для завершення конфлікту. Заступник постійного представника КНР при ООН Сун Лея наголосив на необхідності прояву максимальної стриманості обома сторонами, адже «військовими засобами неможливо досягти миру».

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