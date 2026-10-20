Поки Трамп заграє з Путіним, Кремль почав війну з НАТО в космосі: під загрозою дані для України

Супутник у космосі / © Associated Press

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Останні агресивні маневри російських військових супутників є прямим продовженням космічної політики Кремля, спрямованої проти апаратів третіх країн щонайменше від 2022 року.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, 19 жовтня російський супутник «Космос-2612», що перебуває на низькій навколоземній орбіті, підійшов на критично небезпечну відстань — лише 26 метрів — до апарата ICEYE-X36. Цей супутник із радаром синтезованої апертури високої роздільної здатності (SAR) експлуатується фінсько-американською компанією та надає українським військовим цінну видову розвідувальну інформацію.

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Небезпечному зближенню передувала серія маневрів, які РФ розпочала ще наприкінці вересня.

Крім того, ще наприкінці травня кілька російських військових супутників, виведених на орбіту у квітні, почали переслідувати ICEYE-X36. Аналітики ISW припускають, що це робилося з метою інспектування, створення перешкод або збору розвідувальних даних.

В Інституті вивчення війни наголошують, що такі дії є черговим доказом небезпечної та безвідповідальної політики Росії в космосі, а також її готовності перешкоджати роботі супутників США та союзників, які підтримують Україну.

Нагадаємо, нещодавно американський розвідувальний супутник USA-32, запущений ще за часів холодної війни, несподівано зруйнувався на низькій навколоземній орбіті. Після цього навколо нього утворилася хмара уламків, причини інциденту поки що невідомі.

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