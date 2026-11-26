Іспанія Фото ілюстративне / © NY Post

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У Піренеях, на території іспанської провінції Льєйда, виставили на продаж покинуте село за 295 тис. євро. Його вартість знизили на 155 тис. євро порівняно з початковою ціною, однак майбутньому власнику доведеться вкласти значні кошти у відновлення будівель та облаштування території.

Про це пише французьке видання Le Parisien із посиланням на іспанську La Vanguardia.

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Покинуте поселення розташоване в каталонській частині Піренеїв, приблизно за 18 км від Андорри.

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Уперше нерухомість виставили на продаж ще 2020 року за 450 тис. євро. Тепер ціну знизили до 295 тис. євро — приблизно на 34% від початкової вартості.

Покинуте селище розташоване в провінції Льєйда (Іспанія), приблизно за 18 км від Андорри. Фото Le Parisien

Що входить у вартість покинутого села

На території розташовані кілька занедбаних будівель загальною площею близько 1500 кв м. Також до нерухомості належить земельна ділянка площею приблизно 30 га, оточена лісами, сосновими насадженнями, чагарниками та луками.

Історичний центр поселення займає окрему ділянку площею 2368 кв м.

Водночас покупцеві варто врахувати, що всі будівлі потребують капітального ремонту. В агентстві з продажу визнають, що привабливість місцевості та близькість до Андорри контрастують зі складністю відновлення поселення, яке залишалося без мешканців протягом багатьох років.

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Чи можна відновити поселення

За даними агентства, на відміну від деяких інших покинутих сіл, які продають як звичайну сільськогосподарську нерухомість, цей об’єкт має статус міської землі. Його класифікацію затвердили в межах містобудівного плану POUM 2013 року. Це відкриває можливість створення зони міського розвитку (ZDU).

Такий статус може полегшити процес відновлення поселення, однак будь-які майбутні роботи потребуватимуть відповідних дозволів і попереднього облаштування території.

Окремою проблемою стане доступ до нерухомості. Спочатку до неї веде асфальтована дорога, після чого потрібно подолати ще приблизно 2,5 км лісовою дорогою. В агентстві стверджують, що нею можна проїхати на звичайному автомобілі, але радять використовувати позашляховик або кросовер.

Електрика та вода: які є проблеми

Ще одним серйозним викликом для майбутнього власника стане підключення електроенергії. Найближча електрична опора розташована приблизно за 2,5 км по прямій, тому можливість і вартість підключення потрібно буде окремо оцінювати.

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На території є джерело та ставок, однак обидва водні об’єкти потребують відновлення.

Наразі агентство з продажу не розголошує назву поселення та його точне місце розташування. Це пояснюють бажанням зберегти конфіденційність і запобігти можливим випадкам розкрадання майна.

Нагадаємо, у Карпатах продають гуцульську хату за ціною машини. В Івано-Франківській області з’явилося оголошення про продаж хатини з господарством. За будинок у горах і чималу земельну ділянку площею майже півтора гектара власники хочуть лише 18 тисяч доларів.

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