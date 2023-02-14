Поламана "Победа": росіяни не можуть вилетіти з Дубая до Москви через несправність літаків

Пасажири російської авіакомпанії "Победа" вже добу чекають на виліт з Дубая до Москви, адже обидва літаки, якими мали перевозити людей, виявилися несправними.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Пасажири зайшли до салону літака ввечері 13 лютого, де їм провели інструктаж щодо безпеки, але після 40 хвилин лайнер так і не піднявся в повітря. Екіпаж літака повідомив про несправність на борту, і пасажири повернулися до аеропорту. Спершу їм пообіцяли, що рейс відбудеться о 21:00, потім – о 23:00, але того дня літак так і не вирушив до Москви.

Також читайте У РФ інженери видали безпілотник з Aliexpress за свою розробку

Пасажири поскаржилися, що авіакомпанія лише за п'ять годин надала їм їжу та воду. Ще через певний час пасажирам запропонували оселитися в готелі, адже виліт знову перенесли – вже на ранок. Запропонований готель був розташований за 70 км від аеропорту, і оплачувати таксі довелося за власні гроші.

Новий борт був поданий до 10:00. Пасажири пройшли реєстрацію і вирушили на посадку, а потім виявилося, що знову щось зламалося. Спершу літак близько години їздив аеропортом, а потім просто зупинився.

Пасажирів довго не випускали із салону з вимкненим кондиціонером. Одній із пасажирок стало погано через задуху (на опублікованому фото до неї підходять медики). Зрештою пасажирів знову повернули до аеропорту. Частина з них вирішили більше не чекати, і авіакомпанія повернула гроші. Тепер пасажири купують квитки в інших авіакомпаній.

Фото: Baza

Згодом в авіакомпанії "Победа" прокоментували інцидент з несправними літаками:

"Рейс DP992 авіакомпанії "Победа", що прямує маршрутом Дубай-Москва, затриманий через несправність повітряного судна. Для клієнтів було надано резервний борт. Однак після посадки людей на резервне повітряне судно надійшла інформація про несправність літака. Клієнтам на час затримки було надано гаряче харчування, прохолодні напої та розміщення у готелі. Клієнтів буде проінформовано про час вильоту рейсу через смс-повідомлення".

Нагадаємо, на початку лютого найбільший оператор з наземного обслуговування літаків, турецька компанія Havas попередила авіаперевізників, що не зможе обслуговувати літаки з Росії, Білорусі та Ірану. Адже ці повітряні судна підпадають під санкції США за вторгнення РФ до України.

Читайте також:

Санкції проти Росії, життя після війни та репарації Україні - Мельник, Зеркаль і Фесенко