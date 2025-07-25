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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Поляк хвалиться у TikTok своєю участю у війні на боці Росії: що відомо

Польського громадянина підозрюють у співпраці з російською розвідкою та поширенні дезінформації.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Польща, прапори

У Польщі розслідують участь свого громадянина у війні на боці Росії

У Польщі розпочалося розслідування справи колишнього солдата та користувача TikTok, який у своєму профілі «PolaknaDonbasie» розповідає про вступ до російської армії. Розслідування проводиться, зокрема, за підозрою у співпраці з російською розвідкою.

Про це повідомляє польське видання RMF24 з посиланням на Окружну прокуратуру у Кракові.

За словами речниці прокуратури Олівії Божек-Міхалець, триває розслідування участі в діяльності іноземної розвідки та дій на її користь шляхом поширення дезінформації через TikTok.

Ця дезінформація, як заявляє прокуратура, полягає в поширенні неправдивої або оманливої інформації через профіль «PolaknaDonbasie».

Вважається, що за цими діями стоїть колишній польський солдат, який зараз перебуває в Росії.

У своєму профілі у TikTok чоловік розповідає, серед іншого, про вступ до російської армії.

Поляк опублікував своє перше відео 14 квітня і з того часу регулярно публікує відео, які набирають дедалі більшої популярності.

Точні подробиці його служби в російській армії невідомі. Він стверджує, що служив на Запорізько-Донбаському фронті.

За даними порталу «Белсат», найімовірніше він був учасником бойових дій у складі окупаційної армії РФ поблизу села Велика Новосілка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які приїхали в Росію робити шампунь та лікувати зуби, але потрапили до армії держави-агресорки.

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