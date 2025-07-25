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Поляк хвалиться у TikTok своєю участю у війні на боці Росії: що відомо
Польського громадянина підозрюють у співпраці з російською розвідкою та поширенні дезінформації.
У Польщі розпочалося розслідування справи колишнього солдата та користувача TikTok, який у своєму профілі «PolaknaDonbasie» розповідає про вступ до російської армії. Розслідування проводиться, зокрема, за підозрою у співпраці з російською розвідкою.
Про це повідомляє польське видання RMF24 з посиланням на Окружну прокуратуру у Кракові.
За словами речниці прокуратури Олівії Божек-Міхалець, триває розслідування участі в діяльності іноземної розвідки та дій на її користь шляхом поширення дезінформації через TikTok.
Ця дезінформація, як заявляє прокуратура, полягає в поширенні неправдивої або оманливої інформації через профіль «PolaknaDonbasie».
Вважається, що за цими діями стоїть колишній польський солдат, який зараз перебуває в Росії.
У своєму профілі у TikTok чоловік розповідає, серед іншого, про вступ до російської армії.
Поляк опублікував своє перше відео 14 квітня і з того часу регулярно публікує відео, які набирають дедалі більшої популярності.
Точні подробиці його служби в російській армії невідомі. Він стверджує, що служив на Запорізько-Донбаському фронті.
За даними порталу «Белсат», найімовірніше він був учасником бойових дій у складі окупаційної армії РФ поблизу села Велика Новосілка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які приїхали в Росію робити шампунь та лікувати зуби, але потрапили до армії держави-агресорки.