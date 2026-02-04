Поляк після атаки на український потяг написав "слава Росії": що було далі

Поляк після кривавого обстрілу РФ зробив цинічний допис і поплатився / © iStock

У Польщі звільнили співробітника залізниці, оскільки він після російської атаки на пасажирський потяг на Харківщині, написав у соцмережах «слава Росії».

Про це пише польське видання wprost.pl.

Польський Центр моніторингу расистських та ксенофобських проявів у соціальних мережах звернув увагу на допис одного з чоловіків, який був опублікований після російського нападу на Україну 27 січня. В результаті удару по пасажирському поїзду поблизу Харкова загинуло щонайменше п’ятеро людей, а ще кілька отримали поранення. Каспер К. написав тоді «слава Росії» і розмістив два російські прапори.

Швидко було встановлено, що чоловік працює в PKP Polskie Linie Kolejowe.

«Ми розпочали внутрішнє розслідування щодо дій працівника. Польські залізничні лінії S.A. не приймають зміст та поведінку, що суперечать чинному законодавству, етичним нормам та інтересам громадської безпеки», — відреагував під твітом керівник польської мережі залізниць.

Згодом у польській залізниці повідомили, що «співпраця з працівником, який прокоментував в інтернеті подію на залізниці в Україні, була припинена».

Що відомо про обстріл потяга на Харківщині

Нагадаємо, 27 січня 2026 року росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині.

Під час рятувальних робіт було виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз.

Після терористичної атаки російських безпілотників «Герань-2» по пасажирському потягу на Харківщині дивом вижив один із пасажирів вагона, по якому прийшовся удар одного із дронів.