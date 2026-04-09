Поляка, який хотів побачити війну в Україні, закатували росіяни: відомі нові подробиці

Прокуратура в Кракові розпочала розслідування щодо смерті Кшиштофа Галоса, якого ймовірно до смерті закатували росіяни.

Про це повідомила «Gazeta Wyborcza».

Польська прокуратура розпочала розслідування через три дні після того, як російське МЗС надіслало до польського посольства в Москві ноту про смерть Галоса. Провадження стосується «позбавлення волі з особливими тортурами та заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, наслідком чого є смерть людини».

«У нашій країні за цей злочин передбачено покарання до 25 років позбавлення волі. Можливо, також буде розслідуватися питання про воєнний злочин, який могли вчинити російські співробітники, які регулярно били поляка в слідчому ізоляторі», — йдеться у матеріалі.

Згідно з офіційними документами з Росії, Галос помер «внаслідок кардіоміопатії невідомої етіології, що призвела до розвитку набряку мозку, набряку легенів та гострої серцево-судинної недостатності, що стало безпосередньою причиною смерті».

Польський експерт з судової медицини пояснив, що йдеться про смерть, спричинену хворобою. Кардіоміопатія — це патологія серцевого м’яза. Для встановлення вищезазначеної причини смерті необхідні розтин тіла та гістопатологічні дослідження. Забираються фрагменти тканин, які досліджуються під мікроскопом, а потім зберігаються. За словами незалежного російського адвоката, влада в Росії таким чином «пояснює смерть більшості політичних в’язнів або осіб, які померли у виправних колоніях».

Росія на вимогу польської прокуратури повинна передати польським слідчим принаймні протокол розтину, якщо він відбувся і були взяті зразки для гістопатологічних досліджень.

Галоса мали поховати 14 липня 2023 року на кладовищі в Таганрозі. Родина поляка подала до Міністерства закордонних справ Польщі клопотання про видавання свідоцтва про смерть та видавання тіла. Вона також заявила про готовність покрити витрати на перевезення останків чоловіка до країни. Польське розслідування може бути приєднане до міжнародної слідчої групи, яка веде справу щодо воєнних злочинів в Україні.

Що відомо про поляка, який поїхав на окуповані території України

Поляк Кшиштоф Галос заїхав до України 14 квітня 2023 року через автомобільний пункт пропуску «Краківець».

Далі він поїхав до Одеси. Звідти поляк попрямував до Берислава в Херсонській області. Потім Галос вирушив до Запорізької області, де зник безвісти 20 квітня.

Поляка затримали російські військові та запроторили до слідчого ізолятора в Таганрозі Ростовської області РФ.

Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли чотирьох звільнених з полону українців, яких утримували в Таганрозі в той самий час, що і Кшиштофа Галоса. Вони розповідають, що поляка жорстоко катували.