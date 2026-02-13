Полякам дозволили воювати за Україну: Сейм скасував покарання

Польща / © pixabay.com

Сейм Польщі ухвалив закон про повну амністію для поляків, які служать у ЗСУ. Тепер добровольців не притягуватимуть до кримінальної відповідальності, а вже винесені вироки за участь у війні без офіційного дозволу будуть скасовані.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

За чинним польським законодавством, служба в іноземній армії без офіційної згоди профільного міністерства карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років. Новий закон скасовує ці санкції для всіх поляків, які приєдналися до захисту України.

Результати голосування та політична підтримка

Як зазначає видання, рішення ухвалили майже одноголосно: «за» проголосували 406 депутатів. Підтримку висловили представники як владної коаліції, так і опозиції. Зокрема партії «Право і справедливість» (171 голос), «Громадянська коаліція» (151 голос), а також «Польська народна партія» та «Польща 2050».

Проти виступили лише четверо законодавців (троє від «Конфедерації Польської Корони» та один представник ПіС), ще 19 депутатів утрималися. Тепер законопроєкт передадуть на розгляд до Сенату.

Масштаб амністії

Закон охоплює тривалий період і стосується не лише самого факту служби, а й супутніх дій. Амністія діє «заднім числом» і охоплює всіх, хто допомагав Україні з квітня 2014 року. Поляків більше не каратимуть не лише за саму службу в ЗСУ, а й за те, що вони закликали інших приєднуватися до війська. Ба більше, тих, кого вже встигли засудити за це раніше, тепер повністю помилують

Точна кількість польських громадян, які брали або беруть участь у бойових діях на боці України, залишається невідомою, проте ухвалення цього закону знімає юридичні бар’єри для їхнього повернення на батьківщину.

Нагадаємо, в Україні триває гучна історія з розформуванням Інтернаціонального легіону, яка розпочалася наприкінці 2025 року.

Раніше ми писали, що російські спецслужби взяли в полон цивільного громадянина Польщі та закатували його до смерті в СІЗО Таганрога. Звільнені з полону українці розповіли про звірячі катування поляка в російському СІЗО.