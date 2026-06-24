Поляки шокували закликом готуватися до війни з Україною: що відомо

Війна між Україною та Польшею / © ТСН

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Політичні дискусії у Польщі набувають неочікуваного повороту. Тамтешні політики закликають державу готуватися до можливого конфлікту з Україною після завершення нинішньої війни з Росією та покращити відносини з Москвою.

Такі твердження з’явилися у статті польського видання Myśl Polska під авторством політика, історика і публіциста Пшемислава Пясти.

Свої висновки автор пов’язав із рішенням колишніх президентів України Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Петра Порошенка відмовитися від польських державних відзнак, охарактеризувавши це як «жест відкритої ворожості щодо Польщі».

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У публікації зазначається, що, незважаючи на підтримку України з боку Польщі після початку повномасштабного вторгнення, між двома державами посилилися розбіжності, пов’язані з історичними питаннями. Автор підкреслив, що Польща нібито стала для України «більшим ворогом, ніж Росія».

Також у статті висловлюється припущення, що після закінчення війни Україна збереже потужний військовий ресурс, тому Польщі варто брати до уваги потенційні виклики для власної безпеки. На думку автора, не виключений сценарій, за якого Київ шукатиме нового зовнішнього супротивника.

У матеріалі пропонуються зміни у підходах до розвитку польської армії. Зокрема, автор наголошує на необхідності посилення систем протиповітряної оборони, розвитку безпілотних технологій і засобів радіоелектронної боротьби, а також відновлення загального військового обов’язку.

Окремий акцент у статті зроблено на українській громаді в Польщі. Автор виступив за активізацію роботи контррозвідки щодо українських організацій, перевірки мігрантів та депортацію осіб, які порушують закон або не здатні підтвердити походження своїх доходів.

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Ба більше, у публікації автор закликав до покращення польсько-російських відносин. На його переконання, Варшава не повинна одночасно залишатися в конфронтації і з Москвою, і з Києвом. Він також зазначив, що чинний курс польської влади стосовно Росії потребує перегляду.

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не збирається підживлювати напруженість у відносинах з Україною заради рейтингів, оскільки стратегічні інтереси Варшави вимагають розбудови добрих стосунків. Він наголосив, що попри складність ситуації та наявні історичні травми, в інтересах обох країн залишатися порядними та продовжувати співпрацю, яка невдовзі закріпиться новими угодами у Ґданську.

Зауважимо, результати червневого опитування КМІС засвідчили, що 90% українців підтримують конструктивний підхід до історичних суперечок з Польщею. Зокрема, 57% респондентів вважають, що кожна країна повинна мати власне бачення історії без втручання в справи сусіда, а 33% виступають за пошук спільних компромісів через роботу істориків, а не політиків. Лише 5% опитаних підтримують конфронтаційні сценарії.

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