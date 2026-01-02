Поляки відповіли, чи вірять у завершення війни в Україні 2026 року: результати опитування

Польща / © Associated Press

Більшість громадян Польщі скептично налаштована щодо перспектив досягнення миру в Україні наступного року попри активізацію міжнародних дипломатичних зусиль. Згідно з опитуванням IBRiS, 59,6% респондентів переконані, що війна не закінчиться 2026 року.

Про це пише «Rzeczpospolita».

Ключові цифри дослідження

Як пише видання, лише 21,6% опитаних вірять у швидке припинення конфлікту, водночас 18,9% не змогли сформулювати власну думку. Найвищий рівень скепсису спостерігається серед молоді (84% представників покоління Z) та людей з вищою освітою (70%). Примітно, що невіра в закінчення війни об’єднує прихильників як владної коаліції (64%), так і опозиції (59%).

Повідомляється, що попри посередницькі зусилля президента США Дональда Трампа, які сторони називають «конструктивними», реальних зрушень немає. Київ консультується з європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Проте Кремль відкидає ці пропозиції, називаючи їх «неконструктивними». Основними точками розбрату залишаються статус окупованих територій, членство України в НАТО та майбутні гарантії безпеки. На тлі цих суперечок Росія продовжує масовані атаки на цивільну інфраструктуру.

Думки експертів

Колишні керівники Бюро національної безпеки Польщі зазначають, що такі результати свідчать про тверезе оцінювання загрози.

«Це опитування показує, що ми нарощуємо стійкість до російської пропаганди. Поляки знають, що Путін підпише будь-що, але не дотримуватиметься домовленостей. Ми пам’ятаємо часи Холодної війни: Росія нав’язує Заходу ідеологію пацифізму, щоб роззброїти нас, поки сама озброюється до зубів», — зазначив генерал Роман Полько, екскомандир GROM.

На думку генерала Станіслава Козея, Росія не демонструє намірів досягти справжнього миру.

«Вона досі прагне реалізувати свої початкові агресивні цілі. Люди правильно інтерпретують реальність. А 19% тих, хто не визначився — це норма, адже на війні завжди є фактор непередбачуваності та долі», — зазначив генерал.

Експерти резюмують: польське суспільство демонструє «здоровий глузд», не піддаючись ілюзіям швидкого миру, що критично важливо для подальшого зміцнення власної обороноздатності країни.

Нагадаємо, очікування українців щодо закінчення війни стають дедалі стриманішими: лише 10% вірять у мир на початку 2026 року. Водночас рівень суспільної стійкості залишається стабільно високим, а більшість громадян готова терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.