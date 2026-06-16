Поляки за 3 дні зібрали сотні тисяч злотих на автобуси для Вінниці: що буде далі

Вінниця / © Сергій Моргунов

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Польські волонтери з фонду «Sikorki na Ukrainie» за три дні зібрали понад 500 тисяч злотих (близько 136 тисяч доларів), щоб викупити списані автобуси у міста Кельце та передати їх Вінниці. Це рішення стало відповіддю на відмову місцевих депутатів передати транспорт безкоштовно через політичні суперечки щодо назви вулиці імені Степана Бандери в українському місті.

Про це повідомляє ВВС.

З чого розпочався конфлікт щодо автобусів для Вінниці

Конфлікт розпочався, коли депутати міськради Кельце назвали передачу автобусів «недоречною» через історичні суперечки між країнами. Після цього мер Вінниці Сергій Моргунов відмовився від отримання 15 вживаних автобусів, щоб не дозволити використовувати допомогу для політичних ігор.

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Мер Кельце Агата Войда засудила дії частини депутатів та наголосила на важливості підтримки міста-побратима в умовах війни.

«Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного спору та причиною чергових розколів. Це жест, який заслуговує на повагу», — процитувала позицію мера Вінниці Агата Войда.

Вона також пояснила, що ці 20-річні автобуси, які Вінниця планувала використовувати як резервний транспорт на випадок знеструмлень, у самому Кельце підлягали утилізації.

Позиція польських депутатів — що заявляли

Ситуація загострилася, коли частина депутатів намагалася ініціювати резолюцію з вимогою до вінницької влади перейменувати вулицю Степана Бандери. Однак опозиційні депутати з «Громадської платформи» виступили проти. Вони заявили, що муніципальна рада не повинна втручатися в історичну політику іншої країни.

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«Ми — депутати міської ради Кельце, а не Вінниці. Сьогодні ми хочемо підтримувати молоді сім’ї та залучати транспортні компанії до Кельце, тоді як клуб ПіС хоче постійно зациклюватися на історії та псувати стосунки між містами-побратимами», — заявив під час засідання опозиційний депутат Міхал Пясецький.

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Реакція поляків та активістів — що заявили

Після втручання фонду «Sikorki na Ukrainie», який розпочав збір коштів, проблему вдалося перевести у площину цивільної ініціативи. Лідер фракції «ПіС» Марцін Стемпневський назвав такий результат прийнятним, оскільки автобуси будуть викуплені у міста за ринковою ціною, а не передані безкоштовно.

Також у Мережі польський народ активно підтримали Україну. Навіть запустили флешмоб дописів зі словами «Я з Польщі. Я за Україну» різними мовами.

Дописи у соцмережах. / © "Київ24"

Наразі для реалізації передачі необхідно провести відкритий аукціон, на якому буде визначено фінальну вартість транспорту. Оскільки збір коштів триває, активісти розраховують, що зможуть придбати для Вінниці навіть більше ніж 15 запланованих автобусів.

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Раніше ми писали, польські волонтери збирають 500 тисяч злотих, щоб викупити у міста Кельце 15 вживаних автобусів віком близько 17 років і передати їх мешканцям Вінниці. У разі невдачі зібрані кошти спрямують на захист цивільного населення від російських повітряних атак.

До слова, Польща пригрозила забрати у Володимира Зеленського орден Білого Орла через те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву «імені Героїв УПА». Це спричинило серйозний дипломатичний конфлікт. Поки польська влада чекає на реакцію України, українці в соцмережах виступають проти такого тиску і закликають владу не змінювати свою позицію.

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