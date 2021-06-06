Поліцейська операція "Кличко": у Чехії затримали банду закарпатців, які наживались на українцях

Загалом звинувачення отримали 4 наших співвітчизників.

У Чехії затримали чотирьох закарпатців, які постачали до країни нелегально робочу силу з України і до всього не доплачували їм, а залишок коштів відправляли на фіктивні рахунки. Тож їх притягнуть до відповідальності саме за несплату податків.

Про це повідомляти місцеве видання Idnes.cz.

Видання уточнює, що для затримання українців була організована одна з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки, яка мала кодову назву "Кличко". У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці. "Ми затримали головного члена банди, який називає себе босом, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників до Чеської Республіки", - сказав слідчий Ондржей Старий.

Закарпатці віком від 34 до 43 років залучали до роботи співвітчизників, які не мали дозволу на роботу і їздили за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі. Українці виконували брудну роботу на фермах і отримувати невеликі суми грошей. Повідомляється, що цього заробітку найманцям вистачало, щоб утримувати сім'ї в Україні, тому вони залишилися задоволені.

"Боси знімали залишок грошей в менших кількостях з декількох банкоматів і через створені компанії, зареєстровані в Празі, розподіляли їх по фіктивних рахунках, завжди на суму до 10 000. Збиток, нанесений з січня 2018 року по квітень 2020 року, склав майже 41 мільйон крон", - йдеться в повідомленні.

Українців звинуватили в ухиленні від податків. Їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

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