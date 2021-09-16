Поліцейські протягом 9 років заарештовували замість шахрая його брата-близнюка

В Індії поліцейські протягом 9 років не могли зловити шахрая, адже замість злочинця кожен раз заарештовували його брата-близнюка.

В Індії затримали шахрая, який називав себе знахарем і торгував несправжніми лікарськими засобами. Дев'ять років він використовував свого брата-близнюка, щоб ховатися від поліції.

Про це повідомляє Vice News.

Перший злочин Раму Сінгха Порте зробив у 2012 році, коли обдурив жінку.

"Він видавав себе за містичного знахаря і продавав людям підроблені ліки", — розповіли в поліції.

У нього було три спільники. Усіх їх затримали від 2012 до 2015 року, проте йому вдавалося уникнути арешту. Сам Порте кожен раз вислизав від правосуддя. Як приманку він використовував свого брата-близнюка на ім'я Лаксман. Коли затримували нібито Рам Сінгха, виявлялося, що в руки поліції потрапив не зловмисник, а його брат. Сам злочинець за цей час встигав сховатися.

Поліцейські навіть заплуталися, оскільки чоловік якого вони затримували, завжди наполягав на тому, що він "не той близнюк". Однак востаннє поліція жорстко допитала Лаксмана, і він повідомив їм місцеперебування свого брата. Зараз злочинець очікує суду, а його брата випустили на свободу.

Нагадаємо, що в Рівному двоє підлітків-близнюків підстерегли жінку на вулиці. Один з них вдарили її ножем в спину. Після цього хлопці втекли з місця події, а постраждалу госпіталізували до медустанови.

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