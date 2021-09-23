Поліцейські ігнорували виклик на крадіжку, бо займалися любощами у службовому авто

Подружня пара поліцейських подала у відставку, коли їх викрили у надмірному захопленні сексом.

Пару британських поліцейських у графстві Суррей звинуватили у тому, що вони під час несення служби віддавалися любовним утіхам у службовому авто замість того, щоб здійснювати виїзди на пограбування.

Про це повідомляє видання The Independent.

Керівництво поліції запідозрило у недбалому ставленні до служби офіцерів Моллі Едвардс та Річарда Патона, вважаючи, що вони ігнорують виклики на місце злочину.

У їхньому авто було встановлено апаратуру для прослуховування, яка зафіксувала, як на термінове повідомлення про пограбування в сусідньому магазині електронних товарів, офіцер поліції запропонував напарниці: "Давайте роздягнемося". Вони припаркувалися неподалік від місця злочину, щоб зайнятися сексом.

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Едвардс і Патон одружені та мають дітей. Після того, як їхнє надмірне захоплення любощами було викрито, вони подали у відставку.

"Мені подобалося, що ми проводимо час разом, але я зрозуміла, що ми вчинили неправильно і повинні це припинити", - сказала з цього приводу Моллі Едвардс.

Нагадаємо, раніше один із пасажирів найбільшого лоукостера Європи Ryanair опублікував у соцмережі Twitter сцену орального сексу, яким займалися його сусіди по літаку.

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