Поліцейський обмастив фарбою екоактивістів у Берліні: чим усе закінчилося

У Берліні поліцейський замастив кліматичних активістів фарбою, з якою вони прийшли на протест.

У вівторок, 31 жовтня, кліматичні активісти нанесли на будівлю офісу канцлера ФРН гасла "Олаф бреше". На місце події швидко прибула поліція в цивільному, яка спробувала відтіснити протестувальників.

Про це повідомляє BILD.

Поліцейські неодноразово відтягували активістів від будівлі, але ті хапали пензлі і продовжували свої спроби. Зрештою на місці події зав'язалася бійка. Один з офіцерів поліції спочатку повалив на землю одну дівчину, потім іншу і, схопивши пензель, розмазав помаранчеву фарбу по обличчю однієї з протестувальниць.

Берлінська поліція підтвердила, що це був їхній співробітник у цивільному. Наразі він перебуває під слідством за підозрою в нападі під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 31 жовтня надзвичайна подія сталася і з активісткою в Парижі. Там поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції.

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