Поліцейського, якого засудили за вбивство Джорджа Флойда, тяжко поранили у в'язниці

Колишнього американського поліцейського Дерека Шовіна, якого засудили за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, поранили ножем у в'язниці в Аризоні. Прокуратура повідомила, що засуджений перебуває у стабільному стані.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що напад стався 24 листопада.

"Мені прикро чути, що Дерек Шовін став об’єктом насильства. Він був у належний спосіб засуджений за скоєні злочини. І, як і будь-яка людина, що перебуває у в’язниці, повинен мати можливість відбувати, не боячись помсти чи насильства", - сказав Кіт Еллісон.

Попри те серйозне поранення, очікується, що він виживе.

Адвокат колишнього поліцейського Грег Еріксон повідомив ЗМІ, що йому поки що не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.

Нагадаємо, ексофіцера поліції Дерека Шовіна було засуджено наприкінці червня 2021 року за резонансне вбивство афроамериканця.

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