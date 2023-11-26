Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Поліцейського, якого засудили за вбивство Джорджа Флойда, тяжко поранили у в'язниці

Поліцейського, якого засудили за вбивство Джорджа Флойда, тяжко поранили у в'язниці

Дата публікації
Перегляди
177
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поліцейського, якого засудили за вбивство Джорджа Флойда, тяжко поранили у в'язниці

Дерек Шовін

Очікується, що він виживе.

Колишнього американського поліцейського Дерека Шовіна, якого засудили за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, поранили ножем у в'язниці в Аризоні. Прокуратура повідомила, що засуджений перебуває у стабільному стані.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що напад стався 24 листопада.

"Мені прикро чути, що Дерек Шовін став об’єктом насильства. Він був у належний спосіб засуджений за скоєні злочини. І, як і будь-яка людина, що перебуває у в’язниці, повинен мати можливість відбувати, не боячись помсти чи насильства", - сказав Кіт Еллісон.

Попри те серйозне поранення, очікується, що він виживе. 

Адвокат колишнього поліцейського Грег Еріксон повідомив ЗМІ, що йому поки що не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.

Нагадаємо, ексофіцера поліції Дерека Шовіна було засуджено наприкінці червня 2021 року за резонансне вбивство афроамериканця.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
177
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація