У РФ вбили окупанта, який добровільно їздив на війну проти України.

У місті Гатчина, що в Росії, охорона нічного клубу відлупцювала окупанта, який повернувся з війни в Україні. Коли той викликав поліцію, то російські копи вирішили ще і від себе побити загарбника. Через два тижні той помер.

Про це пише пропагандистський телеграм-канал Baza.

Окупанта звати Олексій Лимарь. До війни проти України загарбник займався підприємницькою діяльністю, проте у вересні 2022 року він добровільно погодився вбивати українців та вирушив на фронт, звідки повернувся через нібито хворобу.

Напередодні окупант святкував день народження своєї матері, після якого він разом з дружиною вирішив сходити до нічного клубу. Проте охорона відмовилась впускати загарбника та відгамселила росіянина. Він викликав поліцію та росгвардію. Проте правоохоронці заявили, що в них немає доказів побиття, а коли загарбник почав лаяти копів, ті у відповідь його ще раз побили. Окупанта госпіталізували і через два тижні він помер.

Нагадаємо, у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця.

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