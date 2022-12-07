Поліція Німеччини затримала людей, які планували державний переворот

У Німеччині провели масштабні обшуки та затримання через підготовку ймовірну державного перевороту.

У середу вранці, 7 грудня, у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", що планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади. Відомо про затримання 25 людей.

Про це пише німецьке видання BILD.

Обшуки пройшли на 137 об'єктах, які належать 52 підозрюваним, у Берліні, Тюрингії, Баден-Вюртембергі та Саксонії, та інших регіонах країни.

За даними слідства, підозрювані від листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Правоекстремістська організація розраховувала на початок заворушень та на переворот в Німеччині.

Зазначається, що частина екстремістів, які збиралися "очистити верхній рівень існуючого уряду та створити новий державний апарат за монархічними принципами", займають впливове місце у соціальних чи фінансових сферах, зокрема, серед них є колишні службовці бундесверу та колишній депутат бундестагу від "Альтернативи для Німеччини". Також серед ймовірних учасників екстремістської спільноти колишній депутат бундестагу та колишні військові.

За версією слідства, угруповання планувало створити неформальну армію, схожу на ополчення, для здійснення своїх планів перевороту.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot.

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