Поліція Нью-Йорка розповіла про наміри озброєного чоловіка, через якого заблокували штаб-квартиру ООН

Поліція Нью-Йорка розповіла про наміри озброєного чоловіка, через якого заблокували штаб-квартиру ООН

Про що саме йшлося у паперах - невідомо.

Просив передати до ООН документи - поліція Нью-Йорка розповіла про наміри озброєного чоловіка, через якого напередодні заблокували штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.

Зазначається, що 60-річний невідомий з дробовиком в руках з'явився на вулиці перед будівлею. Місце одразу ж оточила поліція. Чоловік спрямовував зброю собі у підборіддя, імовірно, тому з'явилися повідомлення, що він хотів вкоротити собі віку.

Дві години правоохоронці вмовляли його скласти зброю і зрештою, чоловіка затримали без спротиву. Його доправили до лікарні на огляд. Які саме звинувачення пред'являть і чи пред'являтимуть - наразі невідомо. У поліції повідомили, що чоловік просив передати до ООН його документи - про що саме йшлося у паперах - невідомо.