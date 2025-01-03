Поліція Південної Кореї не змогла заарештувати президента протягом п'яти годин

Охорона президента Південної Кореї та військові завадили виконати ордер на арешт Юн Сок Йоля, тому Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) призупинило арешт. Протистояння тривало п'ять годин.

Про це пише Reuters.

Представники CIO прибули до воріт президентської резиденції та ввійшли всередину, де зустріли понад 200 охоронців і військових, які утворили кілька рівнів живих ланцюгів, щоб заблокувати CIO та поліцію. Тому останні не дісталися до Юн Сок Йоля.

Також біля резиденції зібралися понад тисячу протестувальників, які підтримували Юн Сок Йоля. Вони скандували, що ордер на арешт президента незаконний, і закликали заарештувати CIO.

Фото: Associated Press

Ордер на арешт Юна, виданий судом після того, як він проігнорував численні виклики про явку на допит, дійсний до 6 січня.

Що передувало

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт на арешт відстороненого президента. Південнокорейські слідчі просять ордер на арешт Юн Сок Йоля за те, що той запровадив короткочасний воєнний стан 3 грудня. Ордер видали після того, як Юн Сок Йоль потрапив у кілька розслідувань за звинуваченнями в заколоті та державній зраді, а також проігнорував три виклики на допит.

Юристи Юн Сок Йоля стверджують, що слідчі не мають повноважень арештовувати його, оскільки оголошення воєнного стану — це конституційне повноваження президента.

Юн Сок Йоль має низькі рейтинги у країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності.

Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.