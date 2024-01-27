Поліція Польщі назвала ймовірну причину ДТП автобуса з українцями

Наразі на місці ДТП ще працює поліція і прокурор.

ДТП, яка трапилася поблизу польсько-українського кордону вранці, 27 січня, ймовірно, була наслідком того, що водій втратив контроль над транспортним засобом.

Про це в повідомила представниця відділу контактів із ЗМІ поліції Люблінського воєводства (Польща) Малгожата Сковронська в коментарі Укрінформу.

За її словами, перевірка водія на алкотестері показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

"За попередніми даними, водій автобуса Setra не впорався з керуванням на повороті і це призвело до того, що транспортний засіб перекинувся", - повідомила поліцейська.

Наголошується, що аварія трапилася близько п’ятої ранку (за київським часом) на дорозі місцевого значення в населеному пункті Големб’є. На той момент у ньому перебували 59 пасажирів, а також двоє водіїв – усі громадяни України.

"До лікарень у Грубешові, Замосці і Томашові Любельському перевезено 20 осіб. Ніхто з постраждалих не отримав дуже серйозних травм", - наголосила Сковронська.

Натомість іншим пасажирам надано тимчасовий притулок у світлиці в населеному пункті, де сталася автопригода.

Наразі на місці ДТП ще працює поліція і прокурор, який вирішуватиме, якими будуть подальші дії щодо водія українського автобуса.

Нагадаємо, у Польщі сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі 27 січня постраждали 20 громадян України. Їх госпіталізували.

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