Поліція США затримала стрільця, який убив 6 людей на параді до Дня незалежності

Поліція США затримала стрільця, який убив 6 людей на параді до Дня незалежності

22-річного Роберта Крімо з передмістя Чикаго арештували, коли він після влаштованої стрілянини намагався втекти власним автомобілем.

Поліція США повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності США у понеділок, 4 липня. 22-річний Роберт Крімо відкрив вогонь з автоматичної рушниці, перебуваючи на даху будинку, убивши 6 людей та поранивши понад 36.

Про це повідомляє Reuters.

Поліцейські затримали підозрюваного, коли він намагався втекти власним автомобілем.

На відео, опублікованому чиказьким філіалом ABC News, видно, як поліцейські оточують автомобіль, а потім Крімо виходить із автомобіля з піднятими руками. Підозрюваного поклали на землю, перш ніж взяти його під варту.

Поліція повідомила, що звинувачення будуть висунуті найближчим часом. Мотиви стрілянини наразі не оголошено.

Відомо, що понад 36 людей отримали поранення, в основному від пострілів, 26 постраждалих віком від 8 до 85 років доставили до лікарні. Щонайменше один із поранених був громадянином Мексики.

Офіс шерифа опублікував в Інтернеті плакат Крімо, на якому зображений худорлявий бородатий чоловік із татуюваннями на обличчі та шиї. У підписі до зображення говорилося, що він важить всього 54 кг і має зріст 1,80 м.

Відомо, що Крімо опублікував кілька власноруч створених реп-пісень під псевдонімом Awake The Rapper.

Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив після цього злочину, що він і його дружина Джилл “шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло горе американській спільноті в цей День незалежності”.

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