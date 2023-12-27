Поліція Відня мусила виправдовуватись за символ Z на шоломі одного зі співробітників

Буква Z виявилась першою у прізвищі поліцейського і жодного відношення до Росії не мала.

Поліція Відня була вимушена виправдовуватись після того, як один з правоохоронців патрулював вулиці з буквою Z на шоломі під час Різдва.

У пресслужбі поліції Відня у X дали пояснення щодо цієї ситуації.

Так, правоохоронці пояснили, що літера Z є першою літерою прізвища цього поліцейського, який таким чином хотів позначити свій шолом у ході оперативної підготовки для легшого визначення його колегами.

Також у поліції заявили, що їх колега не розглядав у цьому будь-який символізм, але після пояснення він його видалив.

Представники поліції акцентували, що використана літера не мала жодного зв’язку з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виключила Raiffeisen зі списку спонсорів війни, щоб Австрія підтримала санкції проти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Австрія розкритикувала заяву Словаччини про переговори між Києвом і Москвою.

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