Поліція вперше розслідує віртуальне зґвалтування дівчини у метавсесвіті: подробиці

Британські детективи розслідують перший випадок передбачуваного зґвалтування у метавсесвіті після того, як на дитину "напали" під час відеогри віртуальної реальності.

Про це повідомляє Daily Mail.

16-річна дівчина не зазнала тілесних ушкоджень, оскільки фізичного насильства не було. Але, як кажуть, вона збожеволіла після того, як її цифровий персонаж піддався онлайн-нападу з боку декількох дорослих чоловіків у віртуальній "кімнаті". Під час "атаки" на ній була імерсивна гарнітура.

Керівники поліції стурбовані тим, що вона отримала ту ж психологічну та емоційну травму, що й людина, яка зґвалтована у реальному світі, оскільки досвід "VR" спроєктований так, щоб бути повністю "зануреним".

Також читайте У Львівській області чоловік зґвалтував в укритті хлопця

Єн Кричлі, керівник Ради начальників національної поліції із захисту дітей та розслідування жорстокого поводження, сказав: "Ми знаємо, що тактика злочинців щодо скоєння злочинів постійно змінюється. Ось чому наша колективна боротьба з хижаками, як у цьому випадку, важлива для забезпечення захисту молодих людей в Інтернеті та можливості безпечного використання технологій без загроз та страху. Метавсесвіт відкриває хижакам шлях до скоєння жахливих злочинів проти дітей, злочинів, які, як ми знаємо, мають наслідки на все життя, як емоційні, так і психічні. Таким чином, наш поліцейський підхід повинен постійно розвиватися, щоб ми могли невпинно переслідувати хижаків та захищати жертв у всіх онлайн-просторах".

Повідомляється, що подробиці справи про віртуальну реальність тримаються в секреті, щоб захистити дитину на тлі побоювань, що судове переслідування може виявитися неможливим.ї

Один високопоставлений офіцер, знайомий із цією справою, розповів: "Ця дитина зазнала психологічної травми, подібної до тієї, яку зазнає людина, яка зазнала фізичного зґвалтування. На жертву проявляється емоційний та психологічний вплив, який є більш довгостроковим, ніж будь-які фізичні травми. Це створює низку проблем для правоохоронних органів з огляду на те, що чинне законодавство для цього не передбачено".

Читайте провідні новини дня:

Підозрювані поліцією події у сфері ігор відкрили нові можливості для кіберзлочинності, зокрема віртуальні грабежі, програми-здирники, шахрайство та крадіжку особистих даних. Проте чинне законодавство навряд чи охоплюватиме зґвалтування у метавсесвіті, оскільки Закон про сексуальні злочини визначає насильство як фізичний дотик до іншої людини сексуального характеру без його згоди.

Метавсесвіт також розмиває географічні кордони, ускладнюючи визначення того, який правоохоронний орган має юрисдикцію щодо інциденту, коли користувачі та злочинці перебувають у різних країнах.

Нагадаємо, моряка Королівського флоту звільнили через його пікантні знімки на OnlyFans. Втім, він вважає, що це рішення було "найкращим".

Читайте також: