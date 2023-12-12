Поліція взялася розганяти польських перевізників, які перегородили дорогу до України

У ніч проти 12 грудня стало відомо, що польська поліція нарешті відреагувала на дії польських перевізників, які тривалий час блокували дорогу до України на кордоні двох країн.

Польські перевізники були змушені розблокувати дорогу біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на вимогу місцевого муніципалітету, проте пізніше вони перегородили її вантажівкою, яка нібито зламалася.

На такі дії відреагувала польська поліція, яка намагалася розганяти перевізників, що заблокували кордон. Такі дії поліції обурили польських перевізників. Своїм обуренням вони поділилися у соціальних мережах.

Policja przeprowadza drogą pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, na co policja ustawiła kordon z tarcz.

Polska 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

"Якось не так брутально обійшлися з українцями, які перекрили пішохідний перехід! Поліція розганяє протест поляків! Це Польща", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Один з організаторів протестів польських перевізників Рафаль Меклер теж висловив обурення діями поліції.

Перевізники хотіли заблокувати перехід, тому поліція встановила оточення зі щитів.

Поліція дала водієві час на ремонт, після якого вантажівку обіцяли прибрати з дороги. Проте правоохоронці почали відтісняти польських протестувальників з дороги.

Раніше стало відомо, що рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке" заблокований. Дії здійснюють представники спілки перевізників Словаччини.

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