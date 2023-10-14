Поліція затримала чоловіка, який погрожував вибухом в центрі Варшави: що відомо (фото)

До операції навколо площі було залучено кілька сотень поліцейських агентів та бронетехніку.

Представники польської поліції переконали чоловіка спуститися з пам’ятника на центральній площі Варшави, де він погрожував підірвати бомбу. Упродовж кількох годин у суботу, 14 жовтня, ця частина столиці Польщі була оточена правоохоронцями.

Про подробиці інциденту повідомляє tvn24.

Як розповів на брифінгу речник Головного управління поліції Варшави Сильвестр Марчак, все почалося після 10 години ранку за місцевим часом (11 ранку за Києвом).

Поліція помітила, як чоловік вибрався на пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи, а коли підійшли до нього, “з’явилося дуже тривожне повідомлення, яке вказувало на реальну загрозу безпеці людей на площі”.

Після тривалих переговорів поліцейські вмовили чоловіка спуститися з пам’ятника. Близько 13:30 за місцевим часом він здався поліції. На знятих кадрах видно, як він спускається з пам’ятника, знімає піджак і йде з піднятими вгору руками.

Поліція перевірила його рюкзак, який він залишив на постаменті пам’ятника за допомогою рентгенівського апарату, щоб переконатися, що він не представляє небезпеки.

Поліція оточила місце інциденту у Варшаві / Фото: Associated Press

До операції навколо площі було залучено кілька сотень поліцейських агентів та бронетехніку. Подробиць про особу затриманого чоловіка та мотиви його вчинку в поліції не повідомили.

Нагадаємо, раніше були повідомлення, що ця особа є пакистанцем, який вигукував гасла на підтримку ХАМАС. Однак цю інформацію не підтверджено владою.

У центрі Варшави невідомий чоловік погрожує підірвати бомбу

Завтра в Польщі проходять парламентські вибори. Фаворитом виборів вважається консервативна партія влади, яка вимагає посилення міграційного режиму.

ТСН.ua зібрав інформацію про політичний розклад у сусідній країні напередодні голосування.

Читайте також: