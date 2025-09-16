Безпілотник / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Польські правоохоронці затримали осіб, які були операторами дрона, який 15 вересня кружляв у Варшаві над урядовими будівлями та Бельведером. Затриманими виявились 21-річний громадянин України та 17-річна білоруська громадянка.

Про це заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжиньський, інформує TVN24.

«Функціонери Служби охорони держави дуже пильно й швидко відреагували, виявили осіб, які керували цим дроном. Це молода білоруска та її товариш з України, якому трохи за двадцять. Вони були безпосередньо затримані співробітниками СОД. Потім викликали поліцію, яка приїхала на місце і взяла цих осіб під свою опіку», — розповів Добжиньський.

Реклама

Журналісти TVN24 з’ясували, що йдеться про 21-річного українця та 17-річну білоруску. Цю інформацію підтвердила поліція. Своєю чергою напередодні ввечері прем’єр Польщі Дональд Туск повідомляв про затримання двох білорусів.

За словами Добжиньського, затримані «дають свідчення безпосередньо в поліції».

«Співробітники Агентства внутрішньої безпеки уважно стежать за ситуацією та перевіряють, чим керувалися ці особи, запускаючи дрон у забороненій зоні», — сказав речник координатора спецслужб.

Це не масштабна шпигунська акція

Він наголосив, що слідство триває і поки що невідомо, які пояснення дають затримані.

Реклама

«Ми спростовуємо чутки, що це якась масштабна шпигунська акція. На цьому етапі ніхто не може однозначно це стверджувати», — повідомив Добжиньський

«Це молоді люди, можливо, це було через легковажність, можливо, через необізнаність, можливо, вони хотіли зняти якийсь фільм над Лазєнками (Королівськими). Тим паче, що вони були в парку Лазєнковському і саме звідти запустили дрон», — додав речник.

Було порушення правил авіації, про шпигунство не йдеться

Едита Адамус із пресслужби Варшавської поліції повідомила про вилучення безпілотника.

«Наразі ведуться дії в межах статті 212 Закону про авіацію», — сказала Адамус.

Реклама

Згідно з цією статтею, той, хто здійснює політ і порушує цим правила повітряного руху у відповідній зоні може отримати до п’яти років ув’язнення.

Речник Варшавської окружної прокуратури Пйотр Антоні Скіба зазначив, що наразі відповідні служби аналізують докази.

«На цьому етапі матеріали свідчать про порушення правил авіації, а не про злочин шпигунства«, — сказав Скіба, додавши, що прокуратура очікує матеріали 17 вересня.

Зауважимо, що у Польщі з міркувань безпеки діє заборона на польоти дронів над урядовими будівлями та іншими об’єктами критичної інфраструктури. На таких об’єктах розміщені таблички з відповідними попередженнями. Кожен оператор дрона, який має ліцензію, може перевірити у спеціальному застосунку, де дозволено, а де заборонено літати.

Реклама

Нагадаємо, 15 вересня Туск повідомив, що Служба охорони Польщі знешкодила дрон, який літав у Варшаві над урядовими будівлями та Бельведером.

До слова, ввечері 13 вересня у Люблінському воєводстві Польщі оголошували повітряну тривогу через можливу загрозу російських ударних дронів. Порушення повітряного простору Польщі тоді не сталося.

Аналогічна ситуація нещодавно сталася і в Румунії. За словами військових, їхні дії були спрямовані на забезпечення максимальної безпеки громадян.